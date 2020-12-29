الصحة تغلق مدرسة في كركوك ظهرت إصابات كورونا بعدة صفوف منها (وثيقة)

2020/12/29 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أغلقت مديرية تربية كركوك، اليوم الثلاثاء (29 كانون الاول 2020)، ثانوية الشهباء للبنات، لمدة أسبوعين، نتيجة ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين الطالبات.وتضمنت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة وتلقتها (بغداد اليوم): "بالنظر لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في المراحل الثالثة والرابعة والخامسة، تقرر إيقاف الدوام في المدرسة".

وأشارت الوثيقة إلى أن "الدوام سيتوقف بدءاً من 28 كانون الأول 2020، ويُستأنف الدوام الرسمي يوم السبت المصادف 9 كانون الثاني 2021".

ووجه وزير التربية علي حميد الدليمي، يوم أمس الاثنين، المدارس في كافة المحافظات العراقية بالالتزام بمقررات خلية الازمة وعدم التعامل مع اي قرارات اخرى.

واكدت الوزارة في بيان صحفي "حرصها التام على سلامة طلبتها، مبينة انها ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتوجيهها بان يكون دوام التلاميذ يوما واحدا لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع فسيكون التعليم فيها عن (بُعد)".

واضاف البيان، ان "الوزير شدد على جميع ادارات المدارس كافة الالتزام بمقررات خلية الازمة وانها غير قابلة للنقاش وعدم الاستجابة لأي توجيهات او قرارات اخرى صادرة باجتهاد فردي من بعض الجهات حرصاً على سلامة ابناءنا الطلبة الأعزاء وضماناً لاستمرار العملية التعليمية".

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