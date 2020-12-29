وزير الطاقة الإيراني يصل بغداد ويعقد ’’لقاء مغلقاً’’ مع وزير الكهرباء العراقي داخل المطار

2020/12/29 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوصل وزير الطاقة الايراني، رضا اردكانيان، اليوم الاربعاء (29 كانون الأول 2020)، الى بغداد.وقال مراسلنا ان وزير الطاقة الإيراني وصل الى مطار بغداد صباح اليوم فيما عقد ’’اجتماعاً مغلقاً’’ مع وزير الكهرباء العراقي داخل المطار واضاف المراسل ان الوزير الايراني سيلتقي وزير التجارة و رئيس البنك المركزي، و اخيرا سيلتقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ظهر اليوم، ليغادر بعدها عائداً الى طهرانوحول لقاء المطار، اشار المراسل الى ان لقاء وزيري الكهرباء الايراني و العراقي كان بعيدا عن الاعلام، و لم يسمحوا للصحفيين بتصوير الجلسة.

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