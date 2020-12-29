مفوضية الانتخابات تعلن رسمياً إيقاف البطاقات الانتخابية سيئة الصيت: 30 يوماً لتحديث بيانات البايومترية

2020/12/29 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

الكلمة الأسبوعية لمفوضية الانتخابات:

ستباشر المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات مرحلة تحديث سجل الناخبين في مراكز التسجيل الإلكتروني (البايومتري) في عموم إرجاء العراق لمدّة (30) يومًا ابتداءً من تاريخ 2/1/2021 ولغاية تاريخ 2/2/2021؛ لغرض جمع بيانات الناخبين النصية والحيوية وتحديثها، إذ تتمثّل مرحلة التحديث بإجراء أيّ من حالات (الإضافة، الحذف، التغيير، التصحيح، تسجيل النازحين والقوّات الأمنية )، فضلًا عن استمرار عملية التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجّلين، وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، ويمكن للمهتمّين بالشأن الانتخابي الاطّلاع على (الموقف العملياتي الأسبوعي) عبر الموقع الرسمي لمفوّضية الانتخابات.

ولضمان نزاهة العملية الانتخابية والحدّ من عمليات التزوير، أصدر مجلس المفوّضين قرارًا يقضي بإيقاف عملية توزيع بطاقات الناخبين القصيرة الأمد المطبوعة في الفترة من ( 2013 - 2018)، إذ أُتلِفت وحُذِفت البيانات النصية المتعلّقة بها؛ لعدم مراجعة أصحابها لتسلّمها، علمًا أنّ المفوّضية ستقوم بإعادة تسجيلهم بايومتريًّا عند مراجعتهم.



ولذا فإنّ مفوّضية الانتخابات تدعو الناخبين كافّة إلى مراجعة مركز التسجيل القريب من محلّ سكنهم؛ لإجراء أيّ من حالات التحديث المذكورة آنفًا.

واستنادًا إلى ملاحق قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 التي قُسّمت فيها الدوائر الانتخابية إلى (83) دائرة انتخابية في عموم أرجاء العراق، صدّق مجلس المفوّضين على سجل الناخبين الأوّلي، ودليل مراكز الاقتراع الموزّع في مراكز التسجيل كافّة، الذي يُمكّن الناخب من الاستدلال على مركز الاقتراع الذي سيصوّت فيه بحسب دائرته الانتخابية.

وعلى صعيد متّصل بالدوائر الانتخابية، فقد استكملت المفوّضية ملامح الانتشار الأخير لمراكز الاقتراع ومحطّاته بعد الأخذ بنظر الاعتبار الدوائر وإضافة المواليد (2001-2002 -2003) من الناخبين الجُدُد ليكون العدد التقريبي لمحطّات الاقتراع على مستوى العراق في الداخل والخارج بنحو(58915) محطّة، الأمر الذي دعا المفوّضية إلى توقيع ملاحق مع شركة (ميرو الكورية)؛ لتجهيز عدّة التحقّق الإلكتروني الإضافية لمكاتب إقليم كوردستان، وكذلك الأجهزة الإضافية لانتخابات الخارج والمواليد الجديدة والاحتياط بحسب مؤشّرات آخر انتشار أجرته المفوّضية، وكذا الحال فيما يتعلّق بأجهزة الفرز والعدّ الإلكترونية التعويضية الخاصّة بمكتب انتخابات أربيل والخارج والمواليد الجديدة والاحتياط، وبذلك تكون المفوّضية قد استكملت عملية تأمين الأجهزة الإلكترونية الانتخابية ضمن الجدول الزمني العملياتي الخاصّ بالعملية الانتخابية.

وأمّا ما يتعلّق بطلبات تسجيل الأحزاب السياسية، فقد بلغ العدد الكلّي للعمليات الانتخابية كافّة (429) طلبًا، منها (231) طلبًا يتعلّق بمنح شهادة تأسيس، منح منها مجلس المفوّضين الجديد المشكّل على وفق قانون مفوّضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019، (3) أحزاب شهادة تأسيس.



ويمكن للمهتمّين بالشأن الانتخابي الاطّلاع على (موقف تسجيل الأحزاب الأسبوعي) الموجود في الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوّضية.

ومن جانب آخر تعقد المفوّضية ورشًا تدريبية وتطويرية لموظّفيها في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية كافّة في الجوانب الفنية الانتخابية والإدارية والقانونية، كما يواصل السادة أعضاء مجلس المفوّضين زياراتهم الدورية لمكاتب المحافظات الانتخابية ومراكز التسجيل التابعة لها؛ لمواكبة أعمالهم ونشاطاتهم واستعداداتهم لمرحلة تحديث سجل الناخبين، فضلًا عن استعدادات الفرق الجوّالة؛ للمساندة في عمليات التسجيل والتوزيع والتحديث.

وتقوم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بزيارة مكاتب المحافظات الانتخابية في عموم أرجاء العراق؛ لتقديم الدعم والإسناد الأمني في حفظ العملية الديمقراطية .

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