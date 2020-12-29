بالوثيقة.. اغلاق مدرسة في كركوك بعد تفشي كورونا بين طلابها

2020/12/29 | 09:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أغلقت مديرية تربية كركوك، اليوم الثلاثاء، ثانوية الشهباء للبنات، لمدة أسبوعين، نتيجة ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين الطالبات.

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