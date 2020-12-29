طرد شرطي أمريكي أبيض من عمله بعد قتله رجلاً أسود

2020/12/29 | 09:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مسؤولون في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، طرد رجل شرطة أبيض، أمس الاثنين، من عمله بعد قتله رجلاً أسود أعزل في الأسبوع الماضي.

وأثار مقتل أندريه موريس هيل، موجة غضب في البلاد التي تشهد منذ الربيع احتجاجات ضد وحشية الشرطة، والعنصرية.

وكان الرجل، 47 عاماً، في مرآب منزل عندما تعرض لاطلاق نار من قبل شرطي استدعي الى المكان بسبب بلاغ عن حادث بسيط.

وأوقف الشرطي آدم كوي، عن العمل في البداية بعد قتله أندريه هيل.

وقال قائد شرطة كولومبوس توماس كوينلان، إن “الأدلة قدمت مبرراً قويا لإنهاء عمله”، مضيفاً أن “السيد كوي مضطر الآن للمثول أمام محققي الولاية في وفاة أندريه هيل”.

وهيل الذي لم يكن يحمل سلاحاً عند إطلاق النار عليه هو ثاني أمريكي من أصل أفريقي يقتل على يد الشرطة في أقل من 3 أسابيع في كولومبوس.

وقال بن كرامب وهو محام مثل عائلات العديد من ضحايا الشرطة، بمن فيهم جورج فلويد، إن “وفاة أندريه هيل مثال مأساوي آخر لنزعة رجال الشرطة لاعتبار السود مجرمين أو خطرين، ويؤشر ذلك الى الحاجة لإصلاح شامل ووطني للشرطة”.

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