القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة في ذي قار

2020/12/29 | 09:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء،

القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة.

وقال بيان للشرطة، انه "اثناء مشاركة

مفارز الفوج الثاني التابع الى لواء

المهمات الخاصة شرطة اتحادية في توفير

الاجواء الآمنة والملا

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