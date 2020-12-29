بالوثيقة… اغلاق مدرسة للبنات في كركوك.. لهذا السبب

2020/12/29 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقامت مديرية تربية كركوك، الثلاثاء، بغلق ثانوية الشهباء للبنات لمدة أسبوعين نتيجة ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين الطالبات.

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