نمو الفلسفة النفعية - زهير الخويلدي

2020/12/29 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة "النفعية، في الأخلاق المعيارية، تقليد نابع من الفلاسفة والاقتصاديين الإنجليز في أواخر القرن الثامن عشر والتاسع عشر، جيريمي بينثام وجون ستيوارت ميل، والذي وفقًا له يكون الفعل (أو نوع العمل) صحيحًا إذا كان يميل إلى تعزيز السعادة أو المتعة وخطأ إذا كان يميل إلى إحداث التعاسة أو الألم - ليس فقط لمؤدِّي العمل ولكن أيضًا لأي شخص آخر يتأثر به.



النفعية هي نوع من العواقبية ، وهي العقيدة العامة في ......





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