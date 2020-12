مفهوم الإيديولوجيا The concept of Ideology - أنجار عادل

2020/12/29 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

#أنجار_عادل رسخت العديد من الظواهر السياسية خاصة في القرن العشرين الإعتقاد بأهمية الإيديولوجيا في صناعة متغيرات عدة و أحداث التاريخ الكبرى، نظرا لقدرتها التعبوية في الدفع بالوعي الجماهيري نحو الفعل، كصعود النازية والفاشية والنزعات الدينية المتطرفة، وليزال مفعول الكثير من الإيديولوجيات بإختلاف مرجعياتها ومضمونها مؤثرا في صنع الأحداث رغم ما تعرضت له من نقد وإدعاء بؤسها و نهايتها، كما أن الإيديولوجيا كأداة للتحل ......





