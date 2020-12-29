وزير الطاقة الإيراني يصل بغداد ويجتمع مع وزير الكهرباء

2020/12/29 | 09:47 - المصدر: NRT عربية

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وزير الطاقة الإيراني في مطار بغداد

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

بحث وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، الثلاثاء، مع وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، العلاقات الثنائية وقضية الكهرباء والطاقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن وزير الطاقة الإيراني وصل إلى العراق صباح اليوم، 29 كانون الأول 2020، على رأس وفد اقتصادي، حيث بحث مع وزير الكهرباء خلال اجتماعهما في مطار بغداد التعاون الإيراني العراقي في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإيراني مع عدد من كبار المسؤولين العراقيين لمناقشة التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والمالية.

ومن المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال في هذه الزيارة موضوع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين ومسألة ديون العراق لإيران.

وصل وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية الايرانية العراقية المشتركة رضا اردكانيان الى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الثلاثاء على راس وفد اقتصادي.

ومن المقرر ان يبحث اردكانيان، في بغداد مع نظيره العراقي وعدد من المسؤولين العراقيين التحضيرات لانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين المقرر عقده قريبا في طهران.

كما سيناقش وزير الطاقة الايراني والوفد الاقتصادي المرافق له خلال الزيارة، التعاون بين إيران والعراق وسبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وايضا ديون العراق لإيران.

ر.إ

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