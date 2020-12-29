شاهد: الحشد يحيي ذكرى تحرير الرمادي من ’داعش’ الارهابي

2020/12/29 | 09:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا الحشد الشعبي في العراق ذكرى تحرير مدينة الرمادي من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة الأنبار....

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