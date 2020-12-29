مانشستر يونايتد يلاقي وولفرهامتون في مهمة الاقتراب من الصدارة

2020/12/29 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..

يستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه وولفرهامبتون، اليوم الثلاثاء، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض يونايتد مواجهة الليلة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بالموسم الجاري 2020-2021، برصيد 27 نقطة، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز 11 برصيد 21 نقطة.

ويسعى يونايتد للعودة للانتصارات من جديد، بعدما تعادل مع ليستر سيتي في الجولة الماضية، 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بجولة “البوكسينغ داي” على ملعب “كينغ باور”.

كما تعادل وولفرهامبتون في الجولة الماضية مع ضيفه فريق توتنهام 1- 1، على ملعب “مولينو”، في ختام منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويتسلح يونايتد بالنجم البرتغالي برونو فرنانديز الذي شارك بأكثر من نصف أهداف “الشياطين الحمر” في الدوري الممتاز منذ مباراته الأولى مع الفريق (31 من 60)، سجل 18 هدفاً، وصنع 13 آخر.

وخاضت كتيبة المدرب النرويجي أولى جونار سولشار 14 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق خلالها الفريق 8 انتصارات، بالإضافة إلى 3 تعادلات، كما تلقى 3 هزائم.



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