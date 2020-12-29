الحشد الشعبي يسهم بغلق آخر مخيم للنازحين في صلاح الدين

2020/12/29 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في صلاح الدين، الثلاثاء، عن غلق مخيمات النازحين في المحافظة بضمنها مخيم الشهامة في العلم بالتنسيق مع الحكومة المحلية والاجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن القوات الامنية والجهد الهندسي لقيادة عمليات سامراء و قيادة العمليات حشد شعبي عملت على مسح المنطقة بالكامل ورفع الانقاض والمخلفات العسكرية.

وقال مدير الدائرة خالد محجوب جاسم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الدائرة عملت على غلق جميع المخيمات في المحافظة واعادة النازحين الى مناطقهم بعد اكمال تحريرها من عصابات “ داعش” الارهابية، حيث تم غلق اخر مخيم في المحافظة و هو مخيم الشهامة الذي يحوي 150 أسرة من أسر “ داعش” الارهابي وتمت اعادتهم الى مناطقهم بالتنسيق مع القيادات الامنية و الوكالات الاستخبارية وشيوخ العشائر ورؤساء الوحدات الادارية بكفالتهم والاستمرار بمتابعتهم وضمان دمجهم بالمجتمع وعدم انخراطهم ضمن التنظيمات الارهابية وتخصيص لجنة امنية من قيادة العمليات و الاجهزة الاستخبارية لمتابعتهم بعد ان تمت اعادتهم الى مناطق سكناهم”.

ولفت محجوب الى “فتح باب العودة الى منطقة السيد غريب والحاتمية، اذ تمت اعادة 32 أسرة الى منطقة السيد غريب كمرحلة اولى وتم اكمال جميع الاجراءات الاولية وتدقيقهم امنيا و على اثرها تم تزويدهم بهويات تسمح بدخولهم الى مناطقهم”.

وأوضح، أن “اغلب المنازل في المنطقة مدمرة بالكامل لذلك تم استحصال موافقة وزارة الهجرة والمهجرين لتخصيص كرفانات لهذه الاسر، حيث تم نصب 100 كرفان في عموم المحافظة من ضمنها 28 كرفانا تم نصبها كموقع بديل للمنازل المدمرة في منطقة السيد غريب ويتكون كل كرفان من غرفتين و مجموعة صحية متكاملة يتم توزيعها لكل اسرة وتعد عودة الاسر مرحلة اولى و ستلحقها مرحلة ثانية تتضمن اعادة 75 اسرة بعد تدقيق الاسر في منطقة الشارع الكويتي التابعة لمنطقة السيد غريب وستلحقها مراحل اخرى لحين اعادة جميع الاسر الى المنطقة والبالغ عددهم اكثر من 1500 أسرة و ذلك حسب الاتفاق بين محافظة صلاح الدين والاجهزة الامنية الماسكة للارض من حشد شعبي و قيادة عمليات سامراء بفتح المنطقة و اعادة النازحين بالكامل.

واشار الى ان “القوات الامنية والجهد الهندسي لقيادة عمليات سامراء و قيادة العمليات حشد شعبي عملت على مسح المنطقة بالكامل ورفع الانقاض والمخلفات العسكرية مع بدء العمل من قبل المحافظة على اعادة تأهيل المجسر الرابط لمنطقة السيد غريب بالطريق الرئيس و فتح الطرق و كذلك تأهيل الشبكة الكهربائية من قبل دائرة الكهرباء”.

واكد محجوب “شمول جميع الاسر العائدة بالمساعدات المقدمة من وزارة الهجرة لمدة سنة، حيث تم توزيع مساعدات لاكثر من 450 اسرة عائدة منتشرة في منطقة محطة بلد والفرحاتية بالاضافة الى استمرار توزيع المساعدات في الاقضية الاخرى في قضاء بيجي ومناطق جبال مكحول و حمرين وجزيرة غرب تكريت واغلب هذه الاسر هي عائدة الى مناطق سكناها”.



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