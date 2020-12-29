مجهولون يقتلون قيادياً بسرايا السلام في الديوانية

2020/12/29 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، باغتيال قيادي في سرايا السلام، بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجهولين أطلقوا النار على (رامي الشباني)، أحد قياديي سرايا السلام، بقضاء الدغارة في محافظة الديوانية".

يتبع.



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