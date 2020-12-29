2020/12/29 | 09:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/كربلاء المقدسة..

اكد عضو مجلس محافظة كربلاء المنحل ناصر الخزعلي، الثلاثاء، ان الاهمال الحكومي والفساد المالي وراء الاندثار الذي اصاب الحزام الاخضر الشمالي والجنوبي قبل تسليمها للعتبات المقدسة.

وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مشروع الحزام الاخضر الشمالي بطول ٥٠ كيلو متر وبعرض ١٠٠ متر، نفذ ضمن مشاريع تنمية الاقاليم، وصرفت عليه أكثر من ٩ مليار وبعد توقف التمويل من الحكومة المركزية في العام ٢٠١٧ اندثرت المليارات التي صرفت، حيث حصلت هلاكات كبيرة في الأشجار وعطل المحطات”.

واضاف ان “الحكومة المحلية لم تهتم للمشروع الذي كان مرصودا له ١٦ مليار وأهملته، حتى تم اللجوء الى العتبة الحسينية واستلمت المشروع اداريا كون المشروع صاحب جدوى بيئية واقتصادية وفيه استقطاب للأيدي العاملة”.

وأشار الخزعلي إلى أن “الحزام الاخضر الجنوبي والذي يبلغ ٢٠ كيلو متر بعرض ١٠٠ متر، ويبدأ من السيطرة ٥٥ طريق الرزازة وينتهي بطريق النجف تعرضت اشجاره للهلاك على الرغم من أنه منتج لثمار الزيتون”.

واوضح ان “الاهمال الحكومي سواء من المركز أو المحافظة للمشروع بدا واضحا بعد اندثار المشروع الذي صرفت عليه ٧ مليار، حتى جاءت العتبة العباسية واستلمت المشروع اداريا ومولته وأصلحت المضخات”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء: الاهمال الحكومي للحزام الأخضر الشمالي والجنوبي وراء اندثار المشروعين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء: الاهمال الحكومي للحزام الأخضر الشمالي والجنوبي وراء اندثار المشروعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).