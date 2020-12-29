إيران الأكثر في آخر نصف قرن.. 50 صحفيا قتلوا في العالم خلال 2020

2020/12/29 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 50 صحافيا خلال عام 2020 غالبيتهم في دول لا تشهد حروبا، حسبما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي الذي نشر الثلاثاء.

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