2020/12/29 | 10:08 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 | 09:49 صباحاً | عدد القراءات : 27

مفاجأة ميسي: هذا ما دفعني إليه رونالدو!

رغم المنافسة المحتدمة بينهما خلال السنوات الماضية، أشاد نجم برشلونة ليونيل ميسي بغريمه مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، معتبرا إياه "عاملا محفزا" لتقديم أفضل ما لديه.

وفي مقابلة مع قناة "لا سيكستا" الإسبانية، عبّر ميسي عن إعجابه بأربعة لاعبين ورياضيين، كانوا محفزين له من أجل تقديم أفضل ما لديه.

ومن بين اللاعبين، اعتبر ميسي أن رونالدو كان يدفعه ليحسّن من نفسه بشكل مستمر، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ووفق ميسي فإن أفضل 4 رياضيين كانوا محفزين للنجم الأرجنتيني، هم لاعبا التنس الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر، بالإضافة لنجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس، هذا إلى جانب رونالدو.

وأوضح ميسي: "أنا معجب جدا بكل الرياضيين الذين يبرزون ويتركون كل شيء لتقديم أفضل ما لديهم".

وشهدت الملاعب الإسبانية خلال 10 سنوات تقريبا منافسة محمومة بين ميسي ورونالدو، قبل أن يرحل نجم ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي.

جدير بالذكر أن ميسي تمكن مؤخرا من تحطيم رقم الأسطورة البرازيلي بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد، بعد تسجيله 644 هدفا مع برشلونة.

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