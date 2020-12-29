استخبارات الاتحادية تعلن القبض على ’مسؤول ديوان الغنائم’ في كركوك

2020/12/29 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على مسؤول ما يُسمى بـ "ديوان الغنائم - قاطع الجزيرة"، بعد مداهمة لمنزله في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (29 كانون الاول 2020)، أنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الارهابيين و المكنى (ابوبكر)المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي، والذي عمل بمايسمى قاطع الجزيرة بمنصب مسؤول ديوان الغنائم، وعمل كذلك بما يسمى قاطع الحويجة والعباسي بكركوك وقاطع الزاب بصفة أمني".

وأضاف البيان أن "عملية القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية ومداهمة منزلهُ في حي بنجه علي ضمن محافظة كركوك، حيث تم تدوين اقواله بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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