2020/12/29 | 10:10 - المصدر: سفن سكاي

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أسعار صرف الدولار لليوم الثلاثاء (29 كانون الاول 2020)

سعر بيع الدولار 144,000

سعر شراء الدولار 142,000

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار صرف الدولار لليوم الثلاثاء (29 كانون الاول 2020) 7 SKY TV.

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