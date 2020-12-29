2020/12/29 | 10:10 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار لليوم الثلاثاء (29 كانون الاول 2020)) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أسعار صرف الدولار لليوم الثلاثاء (29 كانون الاول 2020)
سعر بيع الدولار 144,000
سعر شراء الدولار 142,000
هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار صرف الدولار لليوم الثلاثاء (29 كانون الاول 2020) 7 SKY TV.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار لليوم الثلاثاء (29 كانون الاول 2020)) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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