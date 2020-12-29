خلال عام 2020.. 50 صحفيا قتلو في العالم اكثرهم في دول لا تشهد حروبا

2020/12/29 | 10:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قتل 50 صحافيا خلال عام 2020 غالبيتهم في دول لا تشهد حروبا، حسبما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي الذي نشر الثلاثاء.

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