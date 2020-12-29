تعرف على توقعات الطقس لهذا اليوم الثلاثاء والايام التي تليه

2020/12/29 | 10:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها للحالة الجوية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 29-12-2020 والايام التي تليه والصادرة والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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