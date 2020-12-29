إيران: لا نعرف من يقصف السفارة الأمريكية في بغداد ولن نقبل بهكذا عمل أبداً

2020/12/29 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، أمس الاثنين، دور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في العراق.

وقال مسجدي، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "قاآني هو مسؤول الملف العراقي في إيران والتعاون الثنائي في أيام الشهيد سليماني كان يتضمن مواضيع محاربة داعش الإرهابي".

وأضاف أن "قاآني لم يقم بالتوسط بشأن عمليات قصف السفارة الأمريكية"، وقال، "لن نتدخل بالشأن العراقي ولم نقم بفرض سياساتنا وما حدث من حرق للقنصليات الإيرانية خلال التظاهرات أمر مؤسف".

وأوضح أن "القنصليات تقدم الخدمات والمفترض أن تحظى بحصانة خاصة ولا يد لإيران أبدا بقصف السفارة الأمريكية، متابعا: "لا نعرف من يقوم بقصف السفارة الأمريكية ولن نقبل بهكذا عمل أبدا لا ندعم أي جهة للقيام بقصف السفارة الأمريكية، لا نريد للعراق أن يكون ساحة للصراع مع أمريكا".

وكانت قناة "العالم" الإيرانية ذكرت أن "قائد فيلق القدس لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني زار بغداد والتقى كبار المسؤولين العراقيين"، مضيفة أن " الزيارة كانت مجدولة مسبقا، ولا علاقه لها بموضوع استهداف السفارة الأمريكية في بغداد".

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