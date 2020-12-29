2020/12/29 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن الطقس سيكون صحواً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.

وبحسب جداول صادرة عن الهيأة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن درجات الحرارة سترتفع قليلاً في بغداد وبقية المحافظات، وستكون أقل درجة حرارة في النهار 16 درجة مئوية، وفي الليل ستكون أقل درجة حرارة هي 3 درجات مئوية، بعد ما كانت الهيأة سجلت انخفاضاً بدرجات الحرارة وصلت إلى 3 تحت الصفر مئوية في الأيام السابقة.

وأوضحت الهيأة، أن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً مع بعض القطع من الغيوم، وتقارب بدرجات الحرارة مع يوم أمس، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وكذلك الحال في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأشارت إلى أن "الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون يوم غد مقارباً لما هو اليوم، حيث الاستقرار بدرجات الحرارة، والطقس سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم".

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس صحو وارتفاع بدرجات الحرارة.. الحالة الجوية لليوم واليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس صحو وارتفاع بدرجات الحرارة.. الحالة الجوية لليوم واليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).