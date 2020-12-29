نائب يوجه انتقادات حادة للكاظمي بسبب مدير مكتب عبد المهدي: رئاسته وفداً حكومياً أمر مستهجن

2020/12/29 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، انتقادات حادة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بسبب إرسال وفد حكومي برئاسة مدير مكتب رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي إلى إيران.

وقال العقابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وسائل الإعلام المحلية والدولية نقلت خبر تكليف مدير مكتب رئيس الوزراء السابق (ابو جهاد الهاشمي) برئاسة الوفد الحكومي العراقي إلى إيران ونقل رسائل خاصة إلى الجانب الإيراني نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "هذا التكليف أمر مستغرب جدا لما عرف عن شخصية (ابو جهاد) من مؤشرات سلبية وفشل سياسي بيّن لا سيما فترة توليه منصباً حساساً في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهو جزء من منظومة الحكم التي انتفض العراقيون ضدها وواجهتهم بالقتل والقمع والاعتقالات".

وتابع العقابي، أنه "من المستهجن بقوة إناطة مهمة مناقشة ملفات سياسية حساسة وتمثيل الحكومة العراقية ورئيسها بشخصية أقل ما يقال عنها أنها متهمة بملفات فساد وعليها مؤشرات سلبية عديدة".

وأكمل النائب: "لا نعرف الدافع الحقيقي الذي دفع الكاظمي للاعتماد على شخصيات غير مؤهلة ولها تأريخ سياسي يشوبه الفشل والتقصير بدلا من الكفاءات الوطنية الكثيرة المتاحة والقادرة على تمثيل العراق والتفاوض بروح الوطنية والحرص على حقوق الشعب".

ويوم الأحد الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية ودولية، بأن الكاظمي أرسل وفداً إلى إيران برئاسة أبو جهاد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

ولغاية الآن، لم يعلن رسمياً أن الحكومة العراقية أرسلت وفداً إلى إيران يرأسه الهاشمي.

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