احلام اللامي : اقرار قانون الجرائم الإلكترونية لن يمر دون تعديلات يتوافق عليها الجميع

2020/12/29 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت نقيب المحامين السابق احلام اللامي اهمية اقرار قانون الجرائم الإلكترونية لاهميته في تنظيم العمل بهذا الجزء المهم من التطور التكنولوجي.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : القانون لن يقر دون توافق كامل بين المعارضين لبعض فقراته ومن وضعه حتى نضمن عدم تعارضه مع الحرية الشخصية وحرية التعبير .واضافت اللامي ان : التوصل للتوافق المطلوب سينتهي بقانون يحتذى به في التعبير عن الراي وفق القانون والدستور ./انتهى3

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