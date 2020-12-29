مفوضية الانتخابات : تحديث سجل الناخبين سيبدا من السبت المقبل ولمدة شهر

2020/12/29 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مفوضية الانتخابات انها : ستباشر مرحلة تحديث سجل الناخبين في مراكز التسجيل الإلكتروني (البايومتري) في عموم إرجاء العراق لمدّة (30) يومًا ابتداءً من 2/1/2021 ولغاية 2/2/2021.وذكرت في كلمتها الاسبوعية ان : حالات التحديث تشمل (الإضافة، الحذف، التغيير، التصحيح، تسجيل النازحين والقوّات الأمنية )، مع استمرار عملية التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجّلين، وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية.واضافت انها : اصدرت قرارا بإيقاف عملية توزيع بطاقات الناخبين القصيرة الأمد المطبوعة في الفترة من ( 2013 - 2018)، .وتابعت انها : صادقت على سجل الناخبين الأوّلي، ودليل مراكز الاقتراع الموزّع في مراكز التسجيل كافّة، الذي يُمكّن الناخب من الاستدلال على مركز الاقتراع الذي سيصوّت فيه بحسب دائرته الانتخابية مع استكمالها ملامح الانتشار الأخير لمراكز الاقتراع ومحطّاته بعد الأخذ بنظر الاعتبار الدوائر وإضافة المواليد (2001-2002 -2003) من الناخبين الجُدُد ليكون العدد التقريبي لمحطّات الاقتراع على مستوى العراق في الداخل والخارج بنحو(58915) محطّة.ووقعت المفوضية / حسب البيان / ملاحق مع شركة (ميرو الكورية)؛ لتجهيز عدّة التحقّق الإلكتروني الإضافية لمكاتب إقليم كردستان، وكذلك الأجهزة الإضافية لانتخابات الخارج والمواليد الجديدة والاحتياط بحسب مؤشّرات آخر انتشار أجرته المفوّضية، اضافة الى التوقيع على أجهزة الفرز والعدّ الإلكترونية التعويضية الخاصّة بمكتب انتخابات أربيل والخارج والمواليد الجديدة والاحتياط.وبينت المفوضية انها : استكملت عملية تأمين الأجهزة الإلكترونية الانتخابية ضمن الجدول الزمني العملياتي الخاصّ بالعملية الانتخابية.ومنحت المفوضية الجديدة / حسب البيان / 3شهادات تأسيس حزب من أصل (231) شهادة تأسيس.وعقدت ورشًا تدريبية وتطويرية لموظّفيها في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية كافّة في الجوانب الفنية الانتخابية والإدارية والقانونية مع مواصلة الزيارات الميدانية لمكاتب المحافظات الانتخابية ومراكزها؛ لمواكبة استعداداتهم لمرحلة تحديث سجل الناخبين، واستعدادات الفرق الجوّالة؛ للمساندة في عمليات التسجيل والتوزيع والتحديث.واشارت الى تواصل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بزيارة مكاتب المحافظات الانتخابية في عموم أرجاء العراق؛ لتقديم الدعم والإسناد الأمني في حفظ العملية الديمقراطية./انتهى3

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