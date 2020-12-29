فيديو يوثق اغتيال راقصة روسية على يد قاتل مأجور.. واتهامات لعضو في البرلمان

2020/12/29 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرات في أحد شوارع العاصمة الروسية، موسكو، لحظات مرعبة لإقدام قاتل مأجور على قتل راقصة روسية كانت على علاقة غرامية مع أحد السياسين الأثرياء في البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

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