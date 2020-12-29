المنافذ تكشف عن الإيرادات المتحققة خلال العام 2020

2020/12/29 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

كشفت الهيأة العامة للمنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن الإيرادات المتحققة من جميع المنافذ الحدودية خلال العام 2020.

وقال رئيس الهيأة عمر الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العام 2020 كان عاماً استثنائياً نتيجة تفشي جائحة كورونا ،وما ترتب عليه من آثار أدت إلى غلق المنافذ الحدودية بنسبة 80%، وتصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والزراعية والصحية والطبية والبطاقة التموينية".

وأضاف أن "الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا في المنافذ أثرت بشكل كبير جداً في حجم الإيرادات المالية للمنافذ"، مؤكداً أنه "بفضل الإجراءات الحكومية ودعم رئيس الوزراء لهيأة المنافذ، قامت الهيأة بممارسة أعمالها بشكل دقيق وعلى مستوى عال من المتابعة والمراجعة والسيطرة".

وأشار إلى أن الهيأة " تمكنت من تحقيق إيرادات تبلغ تريليوناً و147 مليار دينار، على الرغم من الظروف التي مرت على البلاد خلال العام الجاري"، لافتاً إلى أن "إيرادات الهيأة في العام 2019 كانت تبلغ تريليوناً و122 مليار دينار.

وأوضح أن "زيادة الإيرادات رغم الظروف الاستثنائية يعد انتصاراً لهيأة المنافذ والجمارك والضريبة والدوائر العاملة".

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