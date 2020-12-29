2020/12/29 | 10:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]شهدت سماء العاصمة بغداد، الثلاثاء، تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي العراقي، لليوم لثاني على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني على التوالي.. طيران حربي يحلق فوق سماء العاصمة بغداد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثاني على التوالي.. طيران حربي يحلق فوق سماء العاصمة بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).