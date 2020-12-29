الداخلية تعلن ضبط المئات من رؤوس الأغنام والماعز دون شهادة فحص طبي

2020/12/29 | 10:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت مديرية شؤون السيطرات التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على مجموعة من المخالفين، فيما ضبطت مئات الأغنام المخالفة للضوابط والقوانين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الأول 2020)، إنه "تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات، من إلقاء القبض على عدد من المخالفين وضبط عجلاتهم لوجود مخالفات فيها".

وتابع، "حيث تمكنت مفارز سيطرة بابا محمود من القبض على متهم وضبطت عجلته المحملة بـ 400 رأس غنم وماعز، بدون شهادة فحص طبي، كما تمكنت مفارز المديرية قرب مركز شرطة النهروان من ضبط عجلة حمل نوع مرسيدس قاطرة ومقطورة محملة بـ360 رأس غنم وماعز بدون شهادة فحص طبي".

وأضاف، "إلى ذلك ألقت مفارز المديرية القبض على متهم وضبطت عجلته نوع مرسيدس قاطرة ومقطورة محملة بـ405 رأس غنم وماعز".

وأفادت المديرية بحسب البيان، "بتسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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