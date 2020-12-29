مفوضية الانتخابات تقرر إيقاف عملية توزيع بطاقات الناخبين القصيرة الأمد

2020/12/29 | 10:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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