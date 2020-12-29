2020/12/29 | 10:41 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء، بإلقاء القبض على ارهابي في كركوك يعمل مسؤولاً لما يسمى ديوان الغنائم – قاطع الجزيرة.



وذكرت الوكالة في بيان تلقت /سفن سكاي/ نسخة منه، انه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الارهابيين و المكنى (ابوبكر) المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة الاستخبارات تلقي القبض على مسؤول “ديوان الغنائم” بتنظيم داعش في كركوك.



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