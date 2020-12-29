اميركية تحمل بجنين ثالث بعد 10 أيام من حملها بتوأمين

2020/12/29 | 10:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت امرأة أميركية أنها حملت بجنين آخر، عقب حملها بتوأمين بشكل طبيعي قبل عشرة أيام من الحمل الثاني، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

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