بغياب ميسي.. برشلونة يتطلع لعبور عقبة إيبار في الليغا اليوم

2020/12/29 | 10:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يستضيف برشلونة، مساء اليوم، نظيره إيبار على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الليجا، وسط غياب لنجمه الابرز ليونيل ميسي.

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