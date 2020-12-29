2020/12/29 | 10:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يعلن تعطيل الدوام في المحافظة الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يعلن تعطيل الدوام في المحافظة الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).