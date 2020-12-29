سيجارة واحدة في اليوم.. ماذا تعني

2020/12/29 | 10:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد عدد من الأشخاص الذين يدخنون

سيجارة واحدة فقط في اليوم أنهم "مدخنون

عاديون" وبعيدون كل البعد من الإدمان.

إلا أن دراسة أميركية حديثة وجدت العكس

تماما، وقالت إن "الأشخاص الذين يدخنون

مرة واحدة في

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