منظمة الصحة العالمية تكشف عما يمكن أن يواجهه العالم في عام 2021

2020/12/29 | 10:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح المدير العام لمنظمة الصحة

العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس،

بأن العالم سيواجه في عام 2021 تحديات

جديدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بفيروس

كورونا.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف:

"في العام ا

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