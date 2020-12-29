مرجحة اجراء المزيد من اختبارات كورونا.. الصحة تدعو المواطنين للالتزام بالاجراءات الوقائية

2020/12/29 | 10:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رجحت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، زيادة عدد فحوصات كورونا خلال الفترة المقبلة، داعية المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية وقرارات اغلاق المرافق الاجتماعية.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح له، اليوم (29 كانون الاول 2020) إن "الوزارة تنظر بشكل مستمر لأسوأ الأمور، خاصة بعد أن ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا"، مبينا أن "هدف الوزارة هو تحقيق الأمن الصحي العراقي عبر اتخاذ بعض الإجراءات".

ودعا التميمي"المواطنين إلى الالتزام بإجراءات وزارة الصحة بارتداء الكمامة والعزل الاجتماعي، والالتزام بقرار غلق المولات والمطاعم وبعض المرافق السياحية بعد الساعة السابعة"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء أقر هذه الإجراءات بهدف منع التجمعات وتقليل انتقال الفيروس بين الأشخاص".

وأكد أن "العراق يحقق حاليا نسبة إصابات قليلة بفيروس كورونا مقارنة بعدد الفحوصات التي تتراوح بين 35 إلى 40 ألف فحص يوميا، وأنه من الممكن زيادة هذه الفحوصات خلال الأيام القليلة المقبلة".

وشدد التميمي على أن "الالتزام بالإجراءات هي السبيل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا والحد من الإصابة".

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