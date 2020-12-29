بالفيديو: مشاهد جوية تعرض لاول مرة لمكان استشهاد ’قادة النصر’

2020/12/29 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مشاهد مصورة من الجو بواسطة درون مكان استشهاد "قادة النصر" القائد، قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما قرب مطار العاصمة العراقية بغداد...

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