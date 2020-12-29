طالباني يجدد التأكيد على استعداد الاقليم تسليم 250 الف برميل من النفط يومياً الى بغداد

2020/12/29 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت حكومة إقليم كردستان، التزامها بتسليم مئتين وخمسين الف برميل من النفط الى الحكومة الاتحادية.وقال نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني في تصريح عقب حضور الوفد الذي كان قد ترأسه للتفاوض مع بغداد الى برلمان الإقليم لاطلاع الأخير على … Readmore

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