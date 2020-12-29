2020/12/29 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيبت_بافي_حلبجة بعدما إنتقدناه في قضيتين ، حول مفهومه للروح ، حول مفهومه للشيطان ، نود أن ننتقده في مفهوم الحق ضمن تفسيره لنصوص النص الإلهي ، ذلك المفهوم الذي تبدت عناصره من خلال ثنائية الحق والباطل .



أي إن شحرور ، مثلما فعل في قضية الروح وفي قضية مأساة الشيطان ، إلتزم بمفهوم الحق في سياق تفسيره الخاص لتلك النصوص ، وتطابقاٌ مع مضمون تلك الثنائية .



المقدمة الأولى : يؤكد الدكتور محمد شحرور إن مفهوم الحق هو التا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقض مفهوم الحق لدى محمد شحرور - هيبت بافي حلبجة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقض مفهوم الحق لدى محمد شحرور - هيبت بافي حلبجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).