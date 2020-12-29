حول تكريم المبدعين العراقيين - فلاح أمين الرهيمي

2020/12/29 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي تعقيباً على دعوة الشاعر الكبير المغترب عن وطنه (مظفر النواب) أن يكون تكريم المبدعين وهم أحياء وقد بادر المفكر الكبير (حسن العلوي) إلى تأييد دعوة شاعرنا الكبير ودعا الأدباء والمفكرين والباحثين الاعتماد على دعوة شاعرنا الكبير وبدوري كباحث وكاتب أؤيد هذه الدعوة ..



والآن أود أن أذكر الداعين والمؤيدين لهذه الدعوة بالمثل العراقي الذي يقول (حينما يموت الإنسان تصبح رجليه طويلتين) والمثل الآخر عن مراسيم عا ......





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