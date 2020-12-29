تطبيق ’’واتساب’’ يعتزم إجراء ثلاثة تعديلات مهمة بحلول 2021

2020/12/29 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت تقارير صحفية، بأن تطبيق تطبيق "واتساب"، يعتزم طرح عدد من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021.

وذكر موقع "ذا نيوز"، أن "أبرز ثلاثة تعديلات سيطرحها واتساب أولها: المكالمات الصوتية والمرئية: من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب WhatsApp Web، علما أن واتساب يتيح حاليا هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط".

وأضاف، أن "التعديل الثاني سيكون حول لصق الصور والفيديوهات: ابتداء من 2021، ستصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما، حيث سيكون بإمكان المستخدم نسخ الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور ولصقها مباشرة في شريط المحادثة".

وتابع الموقع، أن "التعديل الثالث سيكون بشأن سياسة الخصوصية: سيُطلب من مستخدمي واتساب الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق في عام 2021".

وفي حال رفض أي مستخدم هذه العملية، سيجري حذف الحساب، حسب ما كشف عنه "WABetaInfo"، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب.

ويتوقع ان يحدّث التطبيق شروط الخدمة اعتبارا من 8 فبراير.

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