السلطات البولندية تحاكم عراقيين اثنين بتهمة تمويل داعش

2020/12/29 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

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وجهت السلطات البولندية، أمس الاثنين، الاتهام لعراقيين اثنين قاما بتمويل عناصر داعش في العراق، من خلال تحويل مبالغ في عام 2016.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن بيان لوكالة الأمن الداخلي في بولندا بأن "السلطات البولندية وجهت اتهاماً لعراقيين اثنين هما أب وابنه بتمويل تنظيم داعش في العراق، من خلال تحويل مبالغ مالية في العام 2016 عبر نظام حوالة للتحويلات المالية لتمويل عمليات عسكرية نفّذت في الشرق الأوسط".

وأضافت، أن "السلطات أوقفت العراقيين في يونيو الماضي، وسلمت اللائحة الاتهامية للمحكمة في 14 ديسمبر، فيما يواجه المتّهمان في حال إدانتهما عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 12 عاما".

وأوضحت الوكالة، بحسب "فرانس فرس" أن "المبالغ المالية مصدرها عائلات أعضاء في التنظيم تقيم في دول أوروبية أخرى تم تحويلها عبر نظام وسترن يونيون إلى بولندا قبل إرسالها إلى العراق".

وتابعت، أن "أحد اللذين حوّلت إليهم الأموال اعتنق الإسلام في العام 2011 والتحق بتنظيم داعش في سوريا وقتل في العراق في العام 2016".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن النيابة العامة أن زوجة هذا الشخص مدانة بأنشطة إرهابية في ألمانيا.

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