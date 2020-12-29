البصرة وزاخو تستضيفان مباراتي ختام الجولة الحادية عشرة.. موعدهما والقنوات الناقلة

2020/12/29 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تختتم اليوم الثلاثاء (29 كانون الاول 2020) الجولة الحادية عشرة بمنافسات دوري الكرة الممتاز، بإقامة مباراتين، واحدة في البصرة والثانية في زاخو.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الميناء يستضيف أمانة بغداد على جذع النخلة عند الساعة الثانية ظهراً، والمباراة من أجل تحسين المواقع، حيث يقف الميناء بالمركز (15)، جامعاً (11) نقطة، والامانة عند المركز (12) بنقاطه الـ (14).

واضاف، أن الزوراء الطامح في التسلق للصدارة، يحل ضيفا على زاخو عند الساعة الرابعة والربع، في ملعب زاخو، حيث يحتل الزوراء حاليا المركز الخامس بـ (16) نقطة، وزاخو عند المركز ( 11 ) ونقاطه الـ (14).

وكانت الجولة (11)، قد شهدت الاحد والاثنين، فوز نفط الوسط على الكهرباء،وتعادل السماوة والحدود،والنجف والقوة الجوية، وخسارة الكرخ من النفط، واربيل من الشرطة،ونفط البصرة من الديوانية، وتعادل الصناعات والقاسم، ونفط ميسان والطلبة.

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