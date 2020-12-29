2020/12/29 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ عصر الأسر الفرعونية بالنسبة لكثيرين في مصر القديمة من نحو 3100 عام قبل الميلاد، ويضم الأسرتين الأولى والثانية اللتين يبدأ بهما التاريخ المدون لعصر هذه الأسر، ولكن قبل ذلك بفترة طويلة ازدهرت شعوب العصر الحجري الحديث (نحو 9300-4000 قبل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أين ينحدر المصريون القدماء؟ محاولة لتتبع الهجرات والتاريخ والتحليل الجيني) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أين ينحدر المصريون القدماء؟ محاولة لتتبع الهجرات والتاريخ والتحليل الجيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).