الكشف عن اجتماع سني في انقرة لاعداد قائمة انتخابية لمواجهة المحور السعودي

2020/12/29 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…كشف مصدر سياسي سني، الثلاثاء، عن وجود اجتماع لقادة القوى السنية مطلع الشهر المقبل لاعلان عن قائمة سنية انتخابية في انقرة، مبينا ان القائمة الجديدة ستكون في مواجة المحور السني المدعوم من قبل السعودية.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “قادة القوى السنية ستعيد اجتماع انقرة لاعادة ترتيب الاوضاع الانتخابية لخوض الانتخابات النيابية المبكرة”.واضاف ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر وبعض القيادات ستشارك في الاجتماع لبحث القائمة الانتخابية والتحالف الذي سيعلن بعد الانتخابات”.وأشار المصدر الى ان “الاجتماع سيحاول قطع الطريق امام قوى سنية مدعومة من المحور الاماراتي السعودي لخوض الانتخابات المقبلة”.انتهى/ 25د

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