اتفاقية الاطار تظهر للواجهة مجددا ودعوات نيابية الى “مراجعات شاملة”

2020/12/29 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..

دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء , قادة الكتل السياسية الى عقد لقاءات لمراجعة اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية لتشخيص الخروقات وعدم التزام الجانب الأمريكي ببنود.

وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” رغم مرور سنوات عدة على توقيع الاتفاقية الا ان العراق لم يستفد منها في جانب من جوانبها وذلك لتنصل الجانب الأمريكي من تطبيق تلك البنود المتفق عليها خاصة في مجال التطوير الاقتصادي والأمني والثقافي ” .

وأضاف انه ” حان الوقت لعقد لقاءات على ارفع المستويات لمراجعة شاملة للاتفاقية ” , مطالبا ” قادة الكتل السياسية بعقد لقاءات لمراجعة اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية لتشخيص الخروقات وعدم التزام الجانب الأمريكي ببنود الاتفاقية , خاصة الخروقات بشان سيادة العراق”.

وكان الكاتب والمحلل السياسي اللبناني توفيق ابراهيم حذر في تصريح سابق لـ/المعلومة/، من وجود خطر أمني يواجه كبار المسؤولين في محور المقاومة في إيران والعراق وربما سوريا ولبنان ، مؤكدا أن المقاومة قادرة على ردع أي عدوان أمريكي من شأنه المساس بقادة محور المقاومة.



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