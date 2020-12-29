"النقد العربي" يعلن إجراء أول عملية دفع عبر منصة "بُنى"

2020/12/29 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ أعلن صندوق النقد العربي اليوم بدء التشغيل الكامل لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، حيث باشرت منصة "بُنى" تنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة.ويشكل هذا الإنجاز محطةً إضافية من محطات نجاح منصة "بُنى"، في استكمال المراحل الرئيسة من استراتيجيتها الواضحة وخططها الهادفة إلى أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية وخارجها.وكانت المحطة لأولى في مسيرة "بُنى" مع استكمال الجهوزية التقنية للمنصة في شباط فبراير 2020، تلاها بناء وتوسعة شبكتها من البنوك المشاركة وعملات التسوية، وجاءت الخطوة الأخيرة لتمثل التشغيل الفعلي للمنصة.وقامت منصة "بُنى" بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود، من خلال تنفيذ تحويل بالدرهم الإماراتي بين بنك المشرق في دولة الإمارات وبنك مصر في جمهورية مصر العربية وشكلت هذه العملية إطلاقاً للنشاط التشغيلي لمنصة "بُنى"، وإثباتاً لجهوزية المنصة من الناحية التشغيلية والتقنية لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود، وفقًا لكافة المعايير الدولية.ويعد بنك المشرق وبنك مصر من أوائل البنوك في دولة الإمارات وفي جمهورية مصر العربية التي ارتبطت مع منصة بُنى للمدفوعات العربية، وأول بنكين ينفذان بنجاح عملية تحويل عبر هذه المنصة.وبدعم من البنوك المركزية ومن صندوق النقد العربي، تترقب منصة "بُنى" للمدفوعات العربية انضمام أكثر من 120 بنكا إلى شبكتها من البنوك المشاركة وهي تعمل على توسيع قائمة العملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وتحقيق رؤيتها لتمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود، والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية./انتهى

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