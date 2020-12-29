عمليات البصرة تباشر بالمرحلة الخامسة الصفحة الثانية لعمليات / الوعد الصادق / لمتابعة المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة

2020/12/29 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها بالمرحلة الخامسة الصفحة الثانية لعمليات / الوعد الصادق /.وذكر القيادة بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه ان العملية تهدف الى القاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة في محافظة البصرة ./انتهى

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